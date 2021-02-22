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На Донетчине откроется региональное бюро телеканала для временно неподконтрольных территорий

22 февраля 2021, 17:05

На Донетчине откроется региональное бюро телеканала для временно неподконтрольных территорий

В Краматорске готовится к открытию региональное бюро государственного телеканала «Дом» который вещает на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом заявила генеральный директор государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» Юлия Островская.

Она отметила, что «безусловным успехом» телеканала, который работает уже год, являются непрекращающиеся попытки дискредитации и «потоки яда со стороны российских и пророссийских СМИ, которые не прекращаются».

«Больше кремлевские СМИ раздражает именно правда, потому что мы не играем ни в пропаганду, ни в контрпропаганду – это была безусловная, изначально выбранная нами позиция по соблюдению журналистских стандартов. В наше время информация, не имеющая какого-то угла зрения, где нет никаких трактовок – это, наверное, самое ценное», – заявила Островская в эфире телеканала «Дом».

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Гендиректор госпредприятия рассказала о реализации планов запуска региональных офисов.

«Именно сейчас идет установка техники в городе Краматорске, потому что мы там открываем первую нашу "ласточку", наше бюро. Это не корпункт – это бюро с расширенными полномочиями. Там будет и юрист, который сможет оказывать юридическую помощь людям, приезжающим в этот город», – сообщила Юлия Островская.

Также она анонсировала новый проект «Имею право», который стартует в эфире телеканала «Дом» с 22 февраля. Реагируя на запросы зрителей с временно неподконтрольных территорий, в ежедневном формате юристы системы бесплатной правовой помощи Минюста будут давать советы и разъяснения по актуальным вопросам.

«298 млн грн, выделенных в этом году на финансирование развития ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", – только на первый взгляд большая сумма. У нас достаточно большой коллектив, однако для такой махины, которую мы закрутили, рук уже не хватает. У нас очень креативная команда, которая не устает придумывать новые проекты», – добавила Островская.

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Она напомнила, что в состав госпредприятия пока входят только два телеканала – UATV и «Дом», – но не исключила появления новых теле-, радиоканалов.

«70 русскоязычных каналов сейчас работают на временно оккупированных территориях. И они не останавливаются, и подключают новые», – подчеркнула Юлия Островская.

Она высказала увереность в том, что информационный ответ Украины должен быть адекватным.

12 января 2020 года государственный телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание. На его базе был создан телеканал «Дом», который вещает на временно неподконтрольные территории страны. Вещание канала на Донбасс и Крым началось в тестовом режиме с марта 2020 года.

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