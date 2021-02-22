Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В СБУ заявили о задержании в Харькове шпиона, собиравшего для России данные об украинской бронетехнике

22 февраля 2021, 17:45

В СБУ заявили о задержании в Харькове шпиона, собиравшего для России данные об украинской бронетехнике

В Харькове задержали мужчину, который, по данным СБУ, собирал для спецслужб России закрытую информацию о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ «Оплот». Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

«Установлено, что гражданин Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ во время его поездки в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина «пытался привлечь» сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка.

«Под контролем оперативников СБУ, враждебный агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы. Предатель задержан "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", которая имеет гриф ограничения доступа», — говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

ТЕГИ

Организации
СБУ
Места
Россия

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:54
«ЛНР» снова отказалась открыть КПВВ «Счастье» и «Золотое»
14:38
На КПВВ под Донецком провели более 500 экспресс-тестов. Ковид ни у кого не обнаружили
14:05
«ДНР» до конца года собирается вакцинировать от коронавируса 1 млн человек
11:28
Число смертей от коронавируса в ОРДО увеличилось до двух тысяч
10:20
ОБСЕ продолжает фиксировать новые мины у Докучаевска
09:10
«ЛНР» сообщила о 10 заболевших коронавирусом и одной смерти за день
20:56
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
17:41
Боевики за неделю не впустили в ОРДЛО десять граждан
15:30
КПВВ «Еленовка» возобновит работу завтра на один день
12:10
«ДНР»: 124 заболевших и 9 умерших от COVID-19 за сутки
10:57
В Макеевке на копанке погибли двое человек
09:22
«ЛНР» выявила 33 заболевших ковидом. Один человек умер
все новости
18:37
В Украине с 1 марта пройдет индексация пенсий. Кому и на сколько повысят выплаты
18:13
Правительство Германии выделяет 10 миллионов евро на поддержку громад востока Украины
18:00
Житель Славянска, который изнасиловал 19 несовершеннолетних, приговорен к 15 годам тюрьмы
17:58
Мобильный Ощадбанк приедет на Донетчину и Луганщину – график
17:54
«ЛНР» снова отказалась открыть КПВВ «Счастье» и «Золотое»
17:45
В СБУ заявили о задержании в Харькове шпиона, собиравшего для России данные об украинской бронетехнике
17:16
Боевику «ДНР» заочно сообщили о подозрении в захвате в плен двух сотрудников милиции
17:05
На Донетчине откроется региональное бюро телеканала для временно неподконтрольных территорий
16:53
Шарий не явился на допрос СБУ. Его адвокат назвал причину
16:35
В Минздраве рассказали будут ли в Украине «ковид-паспорта»
16:29
В 2021 году выдадут 5 тысяч кредитов на жилье под 7%. Как оформить ипотеку и кто сможет получить
16:26
«Справедливая Россия» объединилась с партией соратника убитого главы «ДНР»
все новости
ВИДЕО
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция