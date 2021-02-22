В СБУ заявили о задержании в Харькове шпиона, собиравшего для России данные об украинской бронетехнике

В Харькове задержали мужчину, который, по данным СБУ, собирал для спецслужб России закрытую информацию о разработке и производстве украинского танка Т-84БМ «Оплот». Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.



«Установлено, что гражданин Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ во время его поездки в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина «пытался привлечь» сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка.



«Под контролем оперативников СБУ, враждебный агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы. Предатель задержан "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", которая имеет гриф ограничения доступа», — говорится в сообщении.



Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании меры пресечения.