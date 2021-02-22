Мобильный Ощадбанк приедет на Донетчину и Луганщину – график

На текущей неделе мобильное поздразделение Ощадбанка будет работать в прифронтовой зоне в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий график опубликовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Три дня мобильное отделение будет вести прием и обслуживание граждан в Авдеевке в Донецкой области, а также Ощадбанк на КПВВ «Новотроицкое» будет открыт в понедельник и пятницу.

На Луганщине мобильный Ощадбанк приедет в Золотое, Трехизбенку, Тошковку. Кроме того, стационарное отделение на КПВВ «Станица Луганская» будет работать на постоянной основе с понедельника по пятницу.

В мобильных отделениях Ощадбанка и на КПВВ можно провести получить социальные выплаты и пособия, провести различные операции по банковским картам, а также решить другие вопросы по обслуживанию в банке.