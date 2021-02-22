Житель Славянска, который изнасиловал 19 несовершеннолетних, приговорен к 15 годам тюрьмы

58-летний житель Славянска приговорен к 15 годам тюрьмы за содержание притонов, изнасилование и растление малолетних и несовершеннолетних детей, а также создание изображений порнографического характера с их участием. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.



Кроме того, осужденный должен выплатить в пользу потерпевших 250 тысяч гривен морального ущерба.



«Судом установлено, что в период с 2008 по 2017 годы, житель Славянска устроил в частном доме так называемую студию, где снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей, которые в дальнейшем преподавал в Интернет. В месте разврата злоумышленник под угрозами расправы развращал и насиловал подростков», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что всего жертвами злоумышленника стали 19 несовершеннолетних.