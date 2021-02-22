Правительство Германии выделяет 10 миллионов евро на поддержку громад востока Украины

Правительство Германии выделит 10 миллионов евро на программу развития социальных услуг для семей с детьми и преодоления пандемии COVID-19 в громадах на востоке Украины. Об этом сообщает посольство Германии в Украине.



Финансирование будет выделено через Немецкий банк развития (KfW) Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) в рамках проекта «Спільно», который уже реализуется в 12 пилотных громадах и будет расширяться.



Проект охватит более 500 тысяч жителей восточных регионов Украины по направлениям инклюзивного образования, стабильного доступа к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность учебных заведений.



В посольтве отмечают, что все компоненты проекта должны также повысить устойчивость людей, которых коснулась эпидемия COVID-19. Сюда относятся обеспечение защитными средствами, информационно-просветительские мероприятия в школах и молодежных центрах, поставки безопасной воды для личной гигиены, мотивация молодых людей становиться «послами защиты от COVID» среди сверстников.



«Украина находится на очень важном этапе перестройки системы социальных услуг и адаптации услуг к потребностям жителей громад. От того, как местное самоуправление справится с этой задачей, зависит благополучие уязвимых категорий населения и общества в целом. В этот переломный момент правительство Германии становится партнером для областей Украины, чьи силы отбирает вооруженный конфликт и последствия пандемии. Мы верим, что следующие два года принесут долговременные результаты, постоянство которых громады смогут поддерживать и приумножать самостоятельно», – отметила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.



ЮНИСЕФ приглашает недавно созданные ОТГ принять участие в проектах. Заинтересованные громады Луганской и Донецкой областей могут подать заявку на участие здесь.

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