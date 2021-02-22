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«Процесс движется сложно» — Кулеба рассказал о переговорах в нормандском формате

22 февраля 2021, 18:52

«Процесс движется сложно» — Кулеба рассказал о переговорах в нормандском формате

Советники лидеров стран «нормандской четверки» общаются почти каждый день и пытаются найти решение, которое позволит продвинуть вперед процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Но процесс переговоров движется сложно.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

«К сожалению, из-за позиции Сергея Лаврова, по сути, нормандский формат на уровне министров иностранных дел заморожен. Но советники работают, процесс очень быстрый, поверьте мне, — почти ежедневно происходит коммуникация в попытках найти что-то общее, какой-то знаменатель, который позволит двигаться вперед. Мы жестко защищаем свои "красные линии" и не отступаем от них. Господин Козак», — сказал Кулеба.

Он напомнил, что ключевые позиции украинской стороны заключаются в том, что переговоры ведутся с Российской Федерацией, а не с так называемыми «ЛНР» и «ДНР», и что  граница должна перейти под украинский контроль до выборов. В то же время Россия заявляет, что она является лишь посредником, настаивает на признании «ЛНР/ДНР» и на проведении выборов до передачи Украине контроля над границей.

«То есть, на самом деле, вокруг этих тезисов идет дискуссия... Андрею Ермаку, представляющему Украину, трудно постоянно кругами проходить это общение, но он очень четко и жестко держит там позицию. Действительно, оно выглядит так, как будто ничего никуда не движется, но, согласитесь, что это гораздо лучше, чем если бы мы сказали: "Окей, давайте на ваших условиях - и пошли вперед". Мы этого никогда не сделаем, потому что это принципиальные моменты, это очень серьезные вещи, которые касаются непосредственно украинского государства и его национальной безопасности», — подчеркнул глава МИД.

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