Министр обороны анонсировал создание военной полиции

В Украине создадут военную полицию, которая будет проводить досудебное расследование, в том числе случав гибели военных на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран на пресс-конференции в понедельник.



Он отметил, что столкнулись с ситуацией, когда во время пожаров в Луганской области был случай гибели военнослужащего, и произошла задержка с информацией о погибшем украинском военном. По его словам, причиной стало то, что ВСУ не имеют возможности проведения досудебного следствия.



«Мы нашли там [на Луганщине] подорвавшийся БМП, погиб военнослужащий ВСУ. И все, мы на этом остановились», – подчеркнул Таран.



По словам министра, сейчас, когда на Донбассе погибает военный, военнослужащие ждут прибытия органов правопорядка МВД, которые проводят расследование, и при этом происходит задержка по времени.



«Военная служба правопорядка не имеет права проводить досудебное следствие. Именно поэтому был разработан проект закона о военной полиции, в котором предусмотрена возможность предоставления права на проведение досудебного следствия», – пояснил Таран.

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