На Луганщине СБУ выявила два схрона с гранатами и взрывчаткой. Их заложили боевики

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской два схрона с боеприпасами. Они, предположительно, были заложены участниками незаконных вооруженных формирований в 2014 году.



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



В спецслужбе отметили, что группа, заложившая схрон, причастна к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях.

Так из схрона, найденного в заброшенном здании неподалеку стекольного завода в Лисичанске, правоохранители изъяли:

10 тротиловых шашек общим весом 4 кг,

реактивную противотанковую гранату РПГ-18

электродетонатор,

7 артиллерийских снарядов,

7 гранатометным выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25,

14 боевых гранат различных модификаций.

В другом тайнике, обустроенном в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района, выявили:

3 тротиловые шашки общим весом более килограмма,

артиллерийский снаряд калибра 152 мм,

три гранаты Ф-1,

500 патронов различного калибра.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств для установления и привлечения к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.