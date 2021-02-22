На Луганщине СБУ выявила два схрона с гранатами и взрывчаткой. Их заложили боевики

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской два схрона с боеприпасами. Они, предположительно, были заложены участниками незаконных вооруженных формирований в 2014 году.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В спецслужбе отметили, что группа, заложившая схрон, причастна к минированию нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях.
Так из схрона, найденного в заброшенном здании неподалеку стекольного завода в Лисичанске, правоохранители изъяли:
В другом тайнике, обустроенном в лесополосе между поселками Белая Гора и Устиновка Попаснянского района, выявили:
По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств для установления и привлечения к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.