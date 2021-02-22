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Хомчак: ВСУ с 2020 года готовятся к наступлению на Донбассе в условиях города

22 февраля 2021, 19:37

Хомчак: ВСУ с 2020 года готовятся к наступлению на Донбассе в условиях города

Вооруженные силы Украины еще с 2020 года проходят подготовку к наступательным действиям на урбанизированной местности на Донбассе. Об этом сообщил главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на пресс-конференции в понедельник.

Он заверил, что Генеральный штаб ВСУ «в новой J-структуре отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть».

«Все планы ведутся, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются в установленном порядке», – сказал Хомчак.

Главком ВСУ также сообщил, что украинские военные отрабатывают подготовку к наступлению.

«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что к этому мы также должны быть готовы. Готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации», – подчеркнул Руслан Хомчак.

Ранее в штабе ООС сообщили, что подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью украинских военнослужащих. ВСУ неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

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