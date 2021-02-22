Минюст: Госисполнители получили доступ к номерам счетов и данных об остатках средств должников

Банки обязали предоставлять государственным исполнителями данные о номерах счетов должников и имеющихся на них суммах, передает пресс-служба министерства юстиции Украины.



Как сообщил замглавы Минюста по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, Национальный банк внес соответствующие изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением правления НБУ от 14 июля 2006 года № 267, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.



«Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах», – сказал Гайченко.



По словам замминистра, указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса.