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В годовщину Майдана Кремль обвинил Украину в войне и «разгуле неонацизма»

22 февраля 2021, 21:53

В годовщину Майдана Кремль обвинил Украину в войне и «разгуле неонацизма»

Министерство иностранных дел России издало официальное заявление в связи с седьмой годовщиной Революции Достоинства: утверждается, что Майдан привел к «выходу Крыма из состава Украины» и войны на Донбассе.

Об этом передает пресс-служба МИД РФ.

«Он (Майдан — ред.) привел к выходу Крыма из состава Украины. До сих пор продолжается конфликт на Донбассе.

Трагедии в Одессе и Мариуполе положили начало разгулу неонацизма, насильственной украинизации и общего наступления на свободы и права человека», — написано в сообщении.

В МИД РФ также обвинили нынешнюю украинскую власть в том, что она не способна остановить войну на Востоке Украины и преодолеть «раскол в обществе».

Кроме того, Киев якобы использует тоталитарные методы и «наказывает собственных граждан за инакомыслие», а среди украинцев накапливается усталость, растет разочарование и апатия.

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