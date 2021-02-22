В годовщину Майдана Кремль обвинил Украину в войне и «разгуле неонацизма»

Министерство иностранных дел России издало официальное заявление в связи с седьмой годовщиной Революции Достоинства: утверждается, что Майдан привел к «выходу Крыма из состава Украины» и войны на Донбассе.



Об этом передает пресс-служба МИД РФ.



«Он (Майдан — ред.) привел к выходу Крыма из состава Украины. До сих пор продолжается конфликт на Донбассе.



Трагедии в Одессе и Мариуполе положили начало разгулу неонацизма, насильственной украинизации и общего наступления на свободы и права человека», — написано в сообщении.



В МИД РФ также обвинили нынешнюю украинскую власть в том, что она не способна остановить войну на Востоке Украины и преодолеть «раскол в обществе».



Кроме того, Киев якобы использует тоталитарные методы и «наказывает собственных граждан за инакомыслие», а среди украинцев накапливается усталость, растет разочарование и апатия.