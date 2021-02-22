В США ввели санкции против российского судна, которое участвовало в строительстве «Северного потока-2»

США ввели санкции против трубопроводного судна «Фортуна», которое участвовало в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», и его компании-владельца.



Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.



В декабре прошлого года специализированная баржа «Фортуна» проложила примерно 2,6 км трубопровода в водах Германии, после почти годичной паузы в строительстве из-за санкций США.



Сейчас же судно «Фортуна», которое ходит под российским флагом, добавили в перечень компаний, которые попадают под санкции Управления по контролю над иностранными активами в США.



Санкции ввели также по ее компании-владельца ООО «КВТ-РУС», которая зарегистрирована в Москве.



В этом году США уже расширили перечень компаний, подпадающих под санкции из-за причастности к строительству «Северного потока-2».



В частности, они будут касаться компаний, которые предоставляют сертификационные услуги или услуги по страхованию проекту, модернизации или установки сварочного оборудования на судах, которые завершают строительство газопровода.

Ранее Reuters сообщал, что США готовят новые санкции против «Северного потока-2».



Bloomberg писал, что первую из двух веток «Северного потока-2» планируют достроить уже в июне 2021 года.



В ЕС норвежская организация Det Norske Veritas GL заявила, что не сможет сертифицироватьгазопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов м3 в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на более, чем 90%.



Прокладка газопровода «Северный поток-2» была остановлена год назад из-за санкций, которые ввели США против компаний, причастных к его строительству.



Россия рассчитывает достроить газопровод своими силами. 11 декабря 2020 года там заявили, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало достройку участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии.