По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 22 февраля

Ситуация с распространением COVID-19



За сутки в Донецкой области выявили 12 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 46 455 случаев COVID-19, из которых 43 337 человек выздоровели, 1036 — умерли.



За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано шесть летальных случаев вследствие осложнений от коронавируса. Таким образом число умерших увеличилось до двух тысяч. В «минздраве» группировки «ДНР» добавили, что за сутки выявили восемь новых случаев заражения.



Группировка заявила, что хочет вакцинировать российским препаратом от коронавируса около миллиона человек до конца текущего года.



На КПВВ «Новотроицкое» с 15 января украинские медики провели уже более 500 экспресс-тестирований на антиген коронавируса. При этом COVID-19 ни у кого из прибывших с временно неподконтрольной территории не обнаружен.



В Луганской области лабораторно подтверждено 12 новых случаев COVID-19. За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 751 человек. Из них выздоровели — 13406, лечатся — 898, умерло 447 человек.



За сутки в отдельных районах Луганской области выявили 10 заболевших коронавирусом. Один ранее заболевший скончался, а 28 человек выздоровели.



Общество



«ЛНР» отказывается открыть со своей стороны КПВВ «Счастье» и «Золотое» на линии соприкосновения. Как заявил «министр иностранных дел» при группировке Владислав Дейнего, решение об одновременном открытии двух новых пунктов пропуска откладывается «до получения официального письменного подтверждения от Украины по всем ранее достигнутым договоренностям».



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ впервые обнаружили 45 противотанковых мин возле Докучаевска Донецкой области. По оценке наблюдателей, боеприпасы принадлежали вооруженным формированиям и не были зафиксированы на снимках от 19 декабря 2020 года.

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