На Донбассе сегодня погиб украинский военный. Еще один ранен

Сегодня на Донбассе в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погиб украинский военный, еще один был ранен.Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области.



За минувшие сутки пророссийские незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.



По данным штаба, вблизи Авдеевки НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, еще один боец - получил осколочные ранения.



Вблизи Пивденного боевики вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тогда был ранен еще один военнослужащий.



О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.



Также накануне стало известно о трех погибших украинских военных в результате пожара в блиндаже, который произошел еще 20 февраля.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 9 фактах обстрелов своих позиций в понедельник. Также сообщалось о ранении жителя поселка на окраине Донецка.



Группировка «ЛНР» заявила об одном нарушении «режима тишины» в понедельник.



С 27 июля 2020 года по 21 февраля 2021-го Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 10 515 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 406 взрывов, 1 180 пролетевших неопределенных боеприпасов, 101 вспышку дульного пламени и 61 осветительную ракету, а также не менее 5 767 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят сторона конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.