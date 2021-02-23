Донецкая область переходит в «желтую» карантинную зону с 24 февраля

С 24 февраля на территории Донецкой области начнет действовать «желтый» уровень карантина. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Игорь Бойко, передает пресс-служба ОГА.



«Желтый» уровень эпидемической опасности предусматривает следующие ограничения:

разрешено проведение массовых мероприятий, если для одного человека предусматриваться 4 квадратных метра площади, или наполненностью залов более 50% мест;

разрешено посещение учебных заведений группами более 20 человек;

можно будет проводить матчи командных игровых видов спорта, но при условии, что зрителей будет половина от предусмотренных мест;

будут работать рестораны, кафе, бары и столовые - до 24 часов;

в спортзалах и фитнес-центрах можно будет находиться 1 человеку на 10 квадратных метров, в бассейнах - не более, чем 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Также правительство продлило действие карантина до 30 апреля.