Коронавирус на Донетчине: 58 новых случаев и 14 смертей

За прошедшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 58 больных коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме этого, 14 пациентов с таким диагнозом скончались. Умерли три человека в Торецкой ОТГ, по два в Марьинской, Николаевской и Добропольской ОТГ, по одному в Покровской, Краматорской, Славянской, Бахмутской и Волновахской ОТГ.



41 новый случай заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, семь в Славянской, три в Дружковской. Два в Краматорской, по одному в Мирноградской, Торецкой, Волновахской, Лиманской и Николаевской ОТГ.



За все время исследований в Донецкой области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 46 513 человек. Из них 43 337 человек выздоровели, 1050 — умерли.