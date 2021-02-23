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Украина подала в ЕСПЧ новое заявление против России

23 февраля 2021, 12:56

Украина подала в ЕСПЧ новое заявление против России

В Европейский суд по правам человека поступила еще одна жалоба Украины против РФ. Об этом сообщили в пресс-службе институции.

«19 февраля 2021 года правительство Украины подало новую межгосударственную жалобу на Российскую Федерацию в соответствии со статьей 33 (Межгосударственные дела) Европейской конвенции о защите прав человека. Это девятая межгосударственная жалоба, поданная Украиной против Российской Федерации, которая зарегистрирована под № 10691/21», — говорится в пресс-релизе.

В суде отметили, что жалоба касается утверждений правительства Украины о продолжающейся административной практике РФ, которая заключается в «санкционированных государством операций по целенаправленным убийствам предполагаемых противников Российской Федерации в России и на территории других государств, включая другие государства-члены Совета Европы, которые расположены за пределами вооруженного конфликта».

В ЕСПЧ сообщили, что правительство Украины заявляет о нарушении как материальных, так и процессуальных аспектов ст.2 (право на жизнь) Конвенции.

На рассмотрении суда уже находится четыре жалобы Украины против России. Среди них — следующие дела: Украина и Нидерланды против РФ, жалобы №№ 8019/16, 43800/14 и 28525/20, поданы соответственно 1 марта 2014 года, 13 июня 2014 года и 10 июля 2020 года и касаются событий на востоке Украины, включая крушение рейса MH17.

Также рассматривается жалоба Украина против РФ в отношении Крыма, жалобы № 20958/14 и 38334/18, поданные 13 марта 2014 года и 10 августа 2018 года, которое было признано частично приемлемым Большой палатой 14 января 2021 года.

Кроме того, на рассмотрении находится жалоба Украина против РФ № 55855/18, которая была подана 29 ноября 2018 года и касается морского инцидента в Керченском проливе в 2018 году, который привел к захвату трех украинских военно-морских суден и их экипажи.

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