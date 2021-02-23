На первом этапе в Мариуполе от ковида планируют вакцинировать 1513 человек

В марте в Мариуполе планируют вакцинировать от коронавируса 1513 человек. Уже сформированы пофамильные списки. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на директора департамента здравоохранения Андрея Ремпеля.



Уточняется, что на первом этапе вакцинации подлежат сотрудники ковидных отделений, ковидных лабораторий, сотрудники скорой помощи, персонал и постояльцы двух домов ветеранов.



Для вакцинации была сформирована мобильная прививочная бригада. Медики прошли специальное обучение в Киеве при Министерстве охраны здоровья



Поставки вакцин Pfizer и AstraZeneca запланированы на следующей неделе.



«Пока точно неизвестно, какая именно вакцина поступит в Мариуполь. Возможно, одна из двух, возможно обе. Именно этими вакцинами обучали пользоваться сотрудников нашей мобильной бригады», — отметил Андрей Ремпель и добавил, что в Мариуполе есть все необходимое для вакцинирования населения, в частности специальные сумки-холодильники.

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в несколько этапов. Прививка бесплатная и добровольная. С подробным планом можно ознакомиться здесь.



На первых двух этапах вакцинации от коронавируса изъявили желание сделать бесплатную прививку порядка 16 тысяч человек из более чем 100 тысяч представителей целевых групп.



Онлайн-запись на вакцинацию стартует в Украине с 1 марта.



По данным Минздрава, Украина уже получила подтверждение поставок в общей сложности более 20 миллионов доз вакцин против коронавируса.