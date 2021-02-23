Кулеба: Россия проводит угрожающее наращивание ядерного потенциала в Крыму

Россия угрожающе и незаконно наращивает ядерный потенциал во временно оккупированном Крыму, что подрывает безъядерный статус украинского полуострова. Об этом сегодня, 23 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе Конференции по разоружению 2021 года.



«Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основных международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие», – цитирует Кулебу пресс-служба МИД.



В связи с наращиванием РФ ядерного потенциала в Крыму глава украинского внешнеполитического ведомства призвал присутствующих рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.



Дмитрий Кулеба также заверил в готовности Украины принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства материалов для ядерного оружия расщепляющихся или материалов для других ядерных взрывных устройств.



По его словам, Украина готова принять участие в создании универсального документа, который давал бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

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