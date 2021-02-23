ОБСЕ зафиксировала 21 «Град» на оккупированной Луганщине вне линий отвода

Наблюдатели миссии ОБСЕ 20 февраля зафиксировали 21 реактивную систему залпового огня «Град», размещенные с нарушением линий отвода в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Уточняется, что оружие патруль миссии обнаружил неподалеку оккупированного города Хрустальный (ранее Красный Луч).



В отчете также сообщается о препятствовании полетам беспилотников на временно оккупированной территории Донбасса.



Так, аппараты миссии подверглись глушению во время полета неподалеку неподконтрольный правительству населенных пунктов Александровка, Петровское и Еленовка.