На Луганщине — 47 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще три человека

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



В результате осложнений умерло еще трое больных: 65-летний мужчина из Лисичанска, 84-летний мужчина из Северодонецка и 62-летний мужчина из Попаснянского района.



20 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, девять в Лисичанске, пять в Новоайдарском районе, четыре в Рубежном, по три в Новопсковском и Троицком районах, по одному в Сватовском, Попаснянском и Кормянском районах.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 14 798 человек. Из них выздоровели — 13535 (129 за последние сутки), лечатся — 813, умерло 450 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 11,6%.