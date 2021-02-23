ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донбассе

Миссия ОБСЕ зафиксировала российский вертолет у неподконтрольного участка российско-украинской границы на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии.



«16 февраля в 11:05 на КПП "Донецк" патруль заметил зеленый вертолет типа Ми-8/Ми-17, летевший с северо-востока в юго-восточном направлении. Вертолет находился в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока был виден наблюдателям», — говорится в отчете.



Кроме этого, наблюдатели миссии в этот же день видели, как в 17:35 через неподконтрольный КПП «Донецк» из России въехал черный минивэн с надписью «Похоронные услуги».



А 17 февраля патруль ОБСЕ в 15:25 видел на этом же КПП автомобиль милиции Российской Федерации. В 15:54 милицейский автомобиль уехал обратно в сторону России.