Штаб: Боевики стреляли из крупнокалиберных орудий. ВСУ ответили

С начала текущих суток боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Нарушения режима «тишины» зафиксированы вблизи Зайцево, Красногоровки, Песок, Луганского, Шум, Авдеевки и Гнутово. Боевики стреляли из минометов 82-го и 120го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.



В результате обстрела вблизи Зайцево один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения.



«На обстрелы противника украинские воины открывали огонь», — сообщили в штабе.



О фактах нарушения режима прекращения огня проинформированы представители ОБСЕ.