ЦИК зарегистрировала уже 10 кандидатов на довыборы в Раду по округу на Донетчине

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины от округа № 50 в Донецкой области, сообщает пресс-служба ЦИК.



В частности, 23 февраля зарегистрированы: Иштван Добшу от «КМКС» Партии венгров Украины, Людмила Дорошенко от политической партии «Будущее страны», а также Александр Груздев, Сергей Звагольский, Богдан Мироненко, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк как самовыдвиженцы.



Кроме того, ЦИК отказала Артему Кирсанову в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины от политической партии «Оберег» в одномандатном избирательном округе № 50. Основание отказа – невнесение денежного залога в определенном законом размере. Кроме того, были другие нарушения, на которые комиссия обратила внимание в своем решении.



Ранее ЦИК уже зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины Викторию Шилову (партия «Держава»), Валентина Рыбина («Партия Шария»), Артема Марчевского («Оппозиционная платформа – За жизнь»).

Промежуточные выборы в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.



Партия «Слуга народа» выдвинула своим кандидатом в этом округе главу Покровской райгосадминистрации Андрея Бондаренко.



Партия «Европейская Солидарность» выдвинула кандидатом в нардепы детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которая является одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.