ЕС призывает Россию разблокировать все КПВВ вдоль линии соприкосновения на Донбассе

ЕС призывает Россию использовать свое влияние на незаконные вооруженные формирования, чтобы разблокировать все пункты пропуска на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя ЕС при ООН Сильвио Гонзато на заседании Генассамблеи ООН во вторник.



Он подчеркнул в своем выступлении, что ситуация с коронавирусом не должна использоваться представителями неподконтрольных правительству районов на Донбассе для ограничения свободы передвижения людей.



«Мы приветствуем то, что упростился проход через мост в Станице Луганской, однако обеспокоены тем, что почти все КПВВ вдоль линии соприкосновения по-прежнему закрыты, в то время как украино-российскую границу пересекают тысячи людей каждый день. Украина выполняет свои обязательства, вытекающие из Парижского саммита, по открытию КПВВ, и мы призываем Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования для того, чтобы открыть все КПВВ», – заявил представитель ЕС.



По его словам, очереди на КПВВ делают гражданских лиц уязвимыми перед обстрелами и опасностью, которая связана с минами и неразорвавшимися боеприпасами.



«Все выплаты пособий и пенсий всем, независимо от места проживания, в соответствии с украинской Конституцией, необходимо гарантировать», – добавил Гонзато.



Он также отметил, что ЕС осуждает усиление обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли украинские военные. Евросоюз требует от России оказать влияние на подконтрольные ей вооруженные формирования с целью соблюдения режима прекращения огня.



«Мы призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, и мы глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и персонала в районах, которые в настоящее время неподконтрольны правительству Украины», – сказал представитель ЕС.



Также он призвал Россию прекратить активную паспортизацию украинских граждан, причем не только жителей неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, но и тех, которые проживают в подконтрольных правительству районах.



«Эта практика напрямую противоречит духу и цели Минских соглашений и подрывает суверенитет Украины», – акцентировал Гонзато.



Он добавил, что срок действия санкций ЕС против России увязан с выполнением Минских соглашений.



Также представитель ЕС призвал все стороны конфликта соблюдать нормы гуманитарного права, гарантировать беспрепятственный и постоянный доступ для международных гуманитарных организаций и обеспечивать доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, включая Крым и Севастополь.