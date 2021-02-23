Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля

23 февраля 2021, 21:32

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 58 больных. За все время исследований в области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 46 513 человек (43 337 человек выздоровели, 1050 — умерли).

В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев коронавируса. В результате осложнений умерло еще трое больных. Всего коронавирус подтвержден у 14 798 человек (13 535 человек выздоровели, 450 — умерли).

Донецкая и Луганская области попали в «оранжевую» зону карантина. Адаптивный карантин в Украине начнет действовать с 24 февраля.

Политика

Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН, заявил постоянный представитель при ООН Сергей Кислица.

Боевые действия

В течение 2020 года в результате обстрелов на Донбассе погибли восемь гражданских лиц, еще 62 — получили ранения. Среди них — девять детей. Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Украина призвала ООН провести экспертизу экологического ущерба подконтрольной властям территории Донецкой и Луганской областей.

Права человека

Служба безопасности подтвердила незаконное удержание граждан Александра и Игоря Борисовых в оккупированной Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. По информации правозащитников, братьев удерживают в следственном изоляторе «МГБ» по улице Советская в Луганске с 6 января.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля
20:14
СБУ подтвердила факт похищения братьев Борисовых боевиками «ЛНР»
17:02
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донбассе
16:08
ОБСЕ зафиксировала 21 «Град» на оккупированной Луганщине вне линий отвода
14:01
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Макеевке
08:20
Беспилотник ОБСЕ поврежден из-за обстрела на Луганщине 
07:45
«ДНР» заявила о ранении жителя поселка под Донецком. Ранее он был в рядах НВФ
23:25
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 22 февраля
17:54
«ЛНР» снова отказалась открыть КПВВ «Счастье» и «Золотое»
14:38
На КПВВ под Донецком провели более 500 экспресс-тестов. Ковид ни у кого не обнаружили
14:05
«ДНР» до конца года собирается вакцинировать от коронавируса 1 млн человек
11:28
Число смертей от коронавируса в ОРДО увеличилось до двух тысяч
все новости
23:26
Украина в ООН: Мир на Донбассе наступит после того, как РФ признает себя стороной конфликта
21:48
Под Офисом президента протестуют против приговора Стерненко: произошли стычки с полицией, распылили газ (дополнено)
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля
20:55
ЕС призывает Россию разблокировать все КПВВ вдоль линии соприкосновения на Донбассе
20:14
СБУ подтвердила факт похищения братьев Борисовых боевиками «ЛНР»
20:03
Украина выходит из двух договоров СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве
19:47
Уставный капитал в 100 гривен: «Каналы Медведчука» создали новый медиахолдинг
19:40
ООН: Девять детей получили ранения из-за обстрелов на Донбассе в 2020 году
19:19
ЦИК зарегистрировала уже 10 кандидатов на довыборы в Раду по округу на Донетчине
18:49
Кулеба: Украина намерена отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией в 2023 году
18:17
Украина призывает ООН провести экспертизу экологического ущерба на неподконтрольном Донбассе
18:10
Штаб: Боевики стреляли из крупнокалиберных орудий. ВСУ ответили
все новости
ВИДЕО
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция