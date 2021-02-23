По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области зарегистрировано 58 больных. За все время исследований в области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 46 513 человек (43 337 человек выздоровели, 1050 — умерли).



В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев коронавируса. В результате осложнений умерло еще трое больных. Всего коронавирус подтвержден у 14 798 человек (13 535 человек выздоровели, 450 — умерли).



Донецкая и Луганская области попали в «оранжевую» зону карантина. Адаптивный карантин в Украине начнет действовать с 24 февраля.



Политика



Суверенный контроль Украины над государственной границей должен быть восстановлен при участии миротворцев ООН, заявил постоянный представитель при ООН Сергей Кислица.



Боевые действия



В течение 2020 года в результате обстрелов на Донбассе погибли восемь гражданских лиц, еще 62 — получили ранения. Среди них — девять детей. Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека.



Украина призвала ООН провести экспертизу экологического ущерба подконтрольной властям территории Донецкой и Луганской областей.



Права человека



Служба безопасности подтвердила незаконное удержание граждан Александра и Игоря Борисовых в оккупированной Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. По информации правозащитников, братьев удерживают в следственном изоляторе «МГБ» по улице Советская в Луганске с 6 января.



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