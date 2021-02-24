Испания заявила о непризнании российских паспортов в Крыму и на Донбассе

Власти Испании никогда не признают российские паспорта, которые выдают украинцам в оккупированных Крыму и на Донбассе. Об этом заявила представительница Испании на Генассамблее ООН во вторник, передает ZN.UA.



«Мы никогда не признаем паспорта, выданные РФ на оккупированных территориях», — заявила она, подчеркнув, что никакие геополитические интересы Росси не могут оправдывать нарушение международного права.



Прекратить паспортизацию Крыма и ОРДЛО призвал и представитель Европейского Союза при ООН. К этому заявление присоединились и представители других стран, которые не входят в ЕС, включая Грузию.



Паспортизацией Россия нарушает Минские соглашения, подчеркнул представитель ЕС.



На брифинге накануне ГА ООН для государств-членов министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 миллиона граждан Украины.

В МВД России утверждают, что 639 тысяч жителей оккупированного Донбасса временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей получили гражданство РФ по упрощенной схеме.



В «ДНР» заявляют, что выдали более 655 тысяч своих «паспортов» и еще 215,5 тысячи жителей ОРДО получили российские паспорта.



Незаконная паспортизация России на оккупированных территориях является нарушением международного права и неоднократно осуждалась Украиной, ЕС и США.