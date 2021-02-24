В Украине выявили почти шесть тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За сутки в Украине выявили 5 850 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 3 645 человек выздоровели, а 152 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 317 694 заболевших коронавирусом. При этом 1 155 422 человек выздоровели, а 25 461 человек скончался.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.



В понедельник было проведено 79 538 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости ковидом на неподконтрольных властям Украине территориях.



Днем ранее сообщалось о 4 182 заболевших коронавирусом.

С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин. На территории страны вводятся четыре уровня эпидемиологической опасности: «зеленый», «желтый», «оранжевый» и «красный».



Кроме того, с 24 февраля в Украине стартует вакцинация от коронавируса.