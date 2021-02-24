В Донецкой области выявили еще 126 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 23 февраля, в Донецкой области лаборатории сообщили о еще 126 больных коронавирусом. В результате осложнений умер житель Торецкой ОТГ. Об этом говорится на странице главы облгосдаминистрации Павел Кириленко.



63 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 18 в Бахмутской, 14 в Краматорской, восемь в Славянской, по четыре в Торецкой и Кураховской ОТГ, по три в Покровской и Николаевской ОТГ, по два в Северской и Угледарской ОТГ, по одному в Мирноградской, Константиновской, Марьинской, Великоновоселковской и Селидовской ОТГ.



За все время исследований в Донецкой области без учета оккупированной территории COVID-19 обнаружили у 46 639 человек. Из них 43 337 человек выздоровели, 1051 — умерли.

Со среды, 24 февраля, в Украине начинает действовать адаптивный карантин.Согласно постановлению правительства № 104 от 17 февраля, Донецкая область вошла в «оранжевую» зону.