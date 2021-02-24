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Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине

24 февраля 2021, 10:46

Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине

Боевики ограничивали перемещение наблюдателей миссии ОБСЕ на неподконтрольном участке украино-российской границы в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, в пунктах пропуска вблизи неподконтрольных правительству населенных пунктов Изварино и Вознесеновки (ранее Червонопартизанск) члены вооруженных формирований потребовали от наблюдателей покинуть этот район, ссылаясь на «отсутствие разрешения от командиров».

Кроме этого, на железнодорожной станции «Червона могила» в Вознесеновке боевики также запретили проезд в этот район, сославшись на приказы от своих командиров.

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