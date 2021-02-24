Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине

Боевики ограничивали перемещение наблюдателей миссии ОБСЕ на неподконтрольном участке украино-российской границы в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в пунктах пропуска вблизи неподконтрольных правительству населенных пунктов Изварино и Вознесеновки (ранее Червонопартизанск) члены вооруженных формирований потребовали от наблюдателей покинуть этот район, ссылаясь на «отсутствие разрешения от командиров».



Кроме этого, на железнодорожной станции «Червона могила» в Вознесеновке боевики также запретили проезд в этот район, сославшись на приказы от своих командиров.