Путин заявил о подготовке «провокаций» против России в связи с коронавирусом

Против России готовятся информационные «провокации», касающиеся борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности в среду, передает российский ТАСС.



Путин утверждает, что против РФ «ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов».



«В ход идут даже абсурдные, я бы сказал разного рода анекдотичные теории заговора, в попытке поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины и борьбы с коронавирусом», – отметил президент России.



«Нас пытаются сковать экономическими и иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в которых заинтересованы, кстати говоря, не только мы, но и наши партнеры, прямо вмешаться в общественную и политическую жизнь, в демократические процедуры нашей страны и, конечно же, активно используются инструменты из арсенала спецслужб», – заявил Путин и добавил, что подобная тактика в отношении России «абсолютно бесперспективна».