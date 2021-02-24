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На Луганщине от коронавируса умерли трое больных. Еще 51 человек заболел

24 февраля 2021, 16:02

На Луганщине от коронавируса умерли трое больных. Еще 51 человек заболел

За прошедшие сутки, 23 февраля, в Луганской области лабораторно подтвержден 51 новый случай COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служе обгосадминистрации.

От осложнений умерло еще трое больных: 58-летний мужчина из Новоайдарского района, 70-летний мужчина из города Северодонецк и 83-летний мужчина из Станично-Луганского района.

29 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, восемь в Кормянском районе, шесть в Лисичанске, по два в Новопсковском и ­ Станично-Луганском районах, по одному в Попаснянском, Сватовском, Старобельском и Беловодском районе.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 849 человек. Из них выздоровели - 13576 (41 за последние сутки), лечатся – 820, умерло 453 человека.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19 (при пороговом 60).

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