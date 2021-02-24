На Луганщине от коронавируса умерли трое больных. Еще 51 человек заболел

За прошедшие сутки, 23 февраля, в Луганской области лабораторно подтвержден 51 новый случай COVID-19. Об этом сообщили в пресс-служе обгосадминистрации.



От осложнений умерло еще трое больных: 58-летний мужчина из Новоайдарского района, 70-летний мужчина из города Северодонецк и 83-летний мужчина из Станично-Луганского района.



29 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, восемь в Кормянском районе, шесть в Лисичанске, по два в Новопсковском и ­ Станично-Луганском районах, по одному в Попаснянском, Сватовском, Старобельском и Беловодском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 849 человек. Из них выздоровели - 13576 (41 за последние сутки), лечатся – 820, умерло 453 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19 (при пороговом 60).