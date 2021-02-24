Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах «красной» зоны карантина

Кабинет министров Украины ограничил работу транспорта в регионах «красного» уровня эпидемической опасности COVID-19. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.



«Всем нам известно о ситуации, которая происходит на Ивано-Франковщине и разворачивается по отдельным регионам и территориям Украины. В связи с этим мы предлагаем ввести ограничительные меры по перевозке пассажиров пассажирским транспортом и внести изменения в постановление №1236, согласно которым на территории регионов, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном», – сказал, представляя проект решения Кабмина, министр инфраструктуры Владислав Криклий.



Также запрещаются перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, составляет более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет.



Вместе с тем, перевозки служебными и арендованными авто предприятий, учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Национальной полиции.



Также разрешаются перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой облгосадминистраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимается облгосадминистрациями.

Новый адаптивный карантин в Украине начал действовать с 24 февраля. Регионы снова поделены на «зеленые», «желтые», «оранжевые» и «красные» уровни в зависимости от ситуации с коронавирусом.



Министерство здравоохранения обнародовало обновленный перечень зон карантина в Украине. Донецкая и Луганская области попали в «оранжевую» зону. В «красную» зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.