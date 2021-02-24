Правительство рассчитывает вернуть контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года

Кабинет министров Украины внес изменения в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года. В частности, это касается и участка границы с Россией на неподконтрольном Донбассе, передает пресс-служба правительства.



Внесенные изменения определяют цель Стратегии как «готовность и способность к охране внешних границ ЕС в пределах государственной границы Украины, после обретения полноправного членства в ЕС».



Также в Стратегию добавили задачи по планированию мероприятий по восстановлению охраны украинского-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей и обеспечения готовности к дальнейшей охране этого участка украинской границы.



В задачи по модернизации системы охраны границы добавилось совершенствование инженерно-технического обустройства государственной границы.