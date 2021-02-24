Убийство родственников кума Януковича под Мариуполем в 2017 году: приговора все еще нет

В декабре 2017 года в поселке Великая Новоселка произошло тройное убийство. В собственном доме пытали и убили всю семью Дягтеренко. Убитые являются родственниками кума Виктора Януковича — Валерия Ширы. В преступлении обвинили экс-бойцов батальона «Донбасс» Константина Скирду, Сергея Ластивку и Петра Саламу. Сейчас их выпустили под домашний арест. Приговора суда нет до сих пор, передает 0629.



Как рассказал глава Донецкой облпрокуратуры Евгений Белоусов, на это решение суда им была подана жалоба в Высшую раду правосудия. Также он настаивает на привлечении к ответственности судьи за данное решение.



Эта жалоба прокурора на данный момент еще рассматривается.



По делу об убийстве семьи Дягтеренко судебные слушания продолжаются. Актуальная стадия — исследование письменных доказательств и допрос свидетелей. Следующее заседание назначено на 1 марта 2021 года.



Евгений Белоусов заявил, что сторона защиты затягивает судебный процесс.



«Они переносят заседания то в связи с болезнями, то в связи с занятостью в других судебных процессах. Прокуратура занимает активную позицию в каждом заседании и нацелена на быстрое и эффективное завершение, чтобы виновники понесли наказание», — сказал прокурор Донецкой области.