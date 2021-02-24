СБУ задержала политолога по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении политологу Юрию Дудкину. Его считают причастным к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб, передает пресс-служба СБУ.



Следователи установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-канал) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ.



«На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front". В то же время "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков», – сообщили в СБУ.



По версии следствия, в информационной сфере Дудкин совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ. Это подтверждается результатами проведенных экспертиз.



В данное время фигурант задержан, ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).



Ранее в среду Дудкин сообщал, что у него в квартире проходит обыск.

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