Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ задержала военно-политического «эксперта», который работал на спецслужбы РФ

24 февраля 2021, 17:18

СБУ задержала военно-политического «эксперта», который работал на спецслужбы РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военно-политическому «эксперту» Юрию Дудкину. Его считают причастным к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб, передает пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канал) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ.

«На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского "Первого канала" и агентства "News Front". В то же время "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков», – сообщили в СБУ.

По данным следствия, в информационной сфере «эксперт» совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ. Это подтверждается результатами проведенных экспертиз.

В данное время фигурант задержан, ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Читайте также:

СБУ сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию

 

ТЕГИ

Организации
СБУ
Прочее
Задержание госизмена

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
10:46
Боевики ограничивали передвижение ОБСЕ вблизи границы на Луганщине
10:38
«ДНР»: Ребенок 2019 года пострадал при взрыве гранаты в Снежном
09:58
«ЛНР»: За сутки скончался один человек от коронавируса
09:57
В Донецке показали вакцинацию вторым компонентом «Спутника V». Новой поставки пока нет
09:22
Украина обвинила Россию в срыве начала работы КПВВ «Счастье» и «Золотое»
21:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 февраля
20:14
СБУ подтвердила факт похищения братьев Борисовых боевиками «ЛНР»
17:02
ОБСЕ зафиксировала вертолет у российско-украинской границы на Донбассе
16:08
ОБСЕ зафиксировала 21 «Град» на оккупированной Луганщине вне линий отвода
14:01
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Макеевке
08:20
Беспилотник ОБСЕ поврежден из-за обстрела на Луганщине 
все новости
18:39
В Минреинтеграции распределили субвенцию на жилье для более 400 переселенцев. Где ВПЛ получат квартиры
18:01
В Раде зарегистрировали еще два законопроекта об ответственности за коллаборационизм
17:58
Офис генпрокурора: Мирный житель на Луганщине погиб от запрещенного оружия
17:57
В Донецке рассказали о состоянии раненого при обстреле жителя поселка
17:18
СБУ задержала военно-политического «эксперта», который работал на спецслужбы РФ
17:11
Убийство родственников кума Януковича под Мариуполем в 2017 году: приговора все еще нет
16:54
Правительство рассчитывает вернуть контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года
16:40
В горсовете Краматорска произошла потасовка: националисты отобрали плакат у сторонников Шария
16:39
Кабмин запретил пассажирские перевозки в регионах «красной» зоны карантина
16:34
Переселенка из Шахтерска, жилье которой было разрушено из-за обстрела, подала жалобу в ЕСПЧ
16:02
На Луганщине от коронавируса умерли трое больных. Еще 51 человек заболел
15:52
Суд наложил арест на «трубу Медведчука», которую возвращают в госсобственность
все новости
ВИДЕО
Разговор Кравчука с Пушилиным, санкции против Медведчука и новые правила на КПВВ. Дайджест НД ►
21 февраля, 20:56
Выборы в России: Какой план выберет Кремль и есть ли в нем место Донбассу? ►
20 февраля, 22:00
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция