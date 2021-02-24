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В Раде зарегистрировали еще два законопроекта об ответственности за коллаборационизм

24 февраля 2021, 18:01

В Раде зарегистрировали еще два законопроекта об ответственности за коллаборационизм

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта об установлении ответственности, в частности уголовной, за коллаборационную деятельность (№ 5143 и № 5144). Данные об этом появились на сайте парламента в среду, 24 февраля. Тексты законопроектов пока не обнародованы.

Один из соавторов законодательной инициативы Егор Чернев (фракция «Слуга народа») в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» уточнил, что один из законопроектов (№ 5143) предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, а второй (№ 5144) является техническим и касается внесения изменений в несколько законов, в том числе и в Избирательный кодекс.

«Основной законопроект предусматривает, кроме лишения свободы, еще и запрет и на занятие определенных должностей, в частности тех, которые касаются избирательного процесса и военной службы. Изменения, которые предлагается внести в Уголовный кодекс, — это изменения в статью 111 [госизмена]», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что речь идет о публичном отрицании гражданами Украины вооруженной агрессии, о добровольном занятии ими должностей в органах власти, в судах и правоохранительных органах так называемых «ДНР/ЛНР», а также об их информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором.

За такие правонарушения законопроект предусматривает наказание от запрета на занятие определенных должностей в Украине до лишения свободы до 10 лет.

В случае, если такие действия привели к гибели людей или к других тяжелым последствиям, законопроект предлагает лишать виновных граждан свободы на срок до 15 лет или же — пожизненно.

Еще один законопроект об ответственности за коллаборационизм (№5135) зарегистрировали в Раде 23 февраля депутаты от фракции «Европейская солидарность».

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в проекте закона о госполитике переходного периода отказались от использования понятия коллаборант.

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