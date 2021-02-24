Офис генпрокурора: Мирный житель на Луганщине погиб от запрещенного оружия

Мирный житель погиб в Луганской области вследствие использования незаконными вооруженными формированиями запрещенного оружия, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



В этой связи Луганская областная прокуратура начата уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



«По данным следствия, в нарушение Минских договоренностей незаконные вооруженные формирования РФ осуществили минирование противопехотными осколочными минами натяжного действия (ПОМ-2) населенного пункта Хутор Вольный Северодонецкого района. В результате чего 23 февраля 2021 года местный житель, зацепившись за один из датчиков мины, подорвался на территории собственного домовладения. От полученных множественных огнестрельных осколочных ранений он скончался в больнице», – сообщили в ОГП о подробностях происшедшего.



На месте взрыва правоохранители обнаружили части боеприпаса, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.



В Офисе генпрокурора напомнили, что использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией 1997 года. Как отмечается, такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года.

Штаб операции Объединенных сил сообщал, что 23 февраля на Донбассе погиб мирный житель 1947 года рождения. Незаконные вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы при обстреле Хутора Вольный на Луганщине, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта.



Всего за сутки 23 февраля украинская сторона зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. Кроме того, один военнослужащий погиб, а двое были ранены.