Кабмин утвердил порядок финансирования для обустройства КПВВ

Кабинет министров утвердил порядок использования бюджетных средств на обустройство надлежащих условий на контрольных пунктах пропуска на Донбассе и админгранице с Крымом. Соответсвующее решение принято на заседании в среду, 24 февраля.



Проектом предусматривается финансирование в рамках государственного бюджета надлежащих условий пересечения, а также защиты прав и свобод жителей временно оккупированных территорий, соблюдения норм международного гуманитарного права, развития мира и реализации единого подхода к надлежащему пересечению линии разграничения.



На сегодня на Донбассе установлено 7 КПВВ, на границе с Крымом — 3. На пунктах пропуска, кроме КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, существует необходимость в дооборудовании режимной и сервисной зоны КПВВ, в частности, создание мобильных комплексов для предоставления социальных, банковских, административных и почтовых услуг. Также необходимо создать надлежащие санитарно-гигиенические условия, обустроить пункты оказания медицинской помощи.



Ранее первый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявлял, что в 2021 году современные сервисные центры появятся на всех КПВВ.