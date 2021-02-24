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Президент подписал указ об очередных призывах на военную службу. На Донбасс призывников отправлять не будут

24 февраля 2021, 19:41

Президент подписал указ об очередных призывах на военную службу. На Донбасс призывников отправлять не будут

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на военную службу в 2021 году, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу №71/2021 от 24 февраля, в этом году увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле – июле и в октябре – декабре.

В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19).

Призыв украинцев на срочную военную службу будет проведен в течение апреля – июня и в течение октября – декабря 2021 года.

«Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 года "О неотложных мерах по защите Украины и укреплению ее обороноспособности", введенному в действие указом президента Украины от 24 сентября 2014 года № 744, призванные в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил», – отмечается в сообщении.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года.

В Офисе президента уточняют, что в результате призыва соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту составит 15:85%. «Таким образом, доля срочников в общей численности армии с каждым годом будет продолжать уменьшаться», – добавили в ОП.

В соответствии с требованиями законодательства Украины, не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые обучаются:

  • в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;
  • в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования;
  • в учреждениях профессионального предвысшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения очередной степени образования;
  • в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
  • в интернатуре, аспирантуре либо докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Кроме того, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрение вопроса о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством возлагается на районные (городские) призывные комиссии.

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