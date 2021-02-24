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Разумков выступил за изменения закона о санкциях

24 февраля 2021, 20:03

Разумков выступил за изменения закона о санкциях

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Нам нужно... поменять закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом», — сказал Разумков.

Он подтвердил, что на последнем заседании СНБО проголосовал «за» решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, в том числе народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

«И вы знаете о моем первом голосовании (Разумков воздержался при голосовании за введение санкций против трех телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой независимо от того, где решение принимается — в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве», — отметил спикер парламента.

По словам Разумкова, если идти путем санкций, то параллельно надо идти судебным путем, или внести изменения в закон о санкциях.

Он обратил внимание на существование мнения о возможности применять санкции к украинским гражданам наравне с иностранными, которые связаны с террористической деятельностью.

«Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривался закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются», — резюмировал председатель Верховной Рады.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции были введены за «финансирование терроризма».

Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции против главы ее политсовета Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других «политическими репрессиями». В Кремле также отреагировали на эти санкции.

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