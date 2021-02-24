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Приглашены 16 стран: Наев анонсировал масштабные военные учения

24 февраля 2021, 20:23

Приглашены 16 стран: Наев анонсировал масштабные военные учения

Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021» по масштабу, количеству участников и сценарию превзойдут прошлогодние. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «Укринформ».

«Военные маневры, которые запланированы на начало сентября текущего года, будут проходить на всех военных полигонах, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Но по масштабу, представительству и сценарию учения "Объединенные усилия – 2021" превзойдут прошлогодние», – отметил Наев.

Он уточнил, что учения пройдут в три этапа. Во время первого и второго этапов планируется отработать вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии. На третьем этапе планируется отработать элементы управления группировками войск при ведении операций с применением многонациональных подразделений из состава Вооруженных Сил государств-партнеров.

По информации командующего, направлено приглашение к участию 16 странам-партнерам, в том числе государствам-членам НАТО – США, Великобритании, Канаде, ФРГ, Венгрии, Польше, Румынии, Литве, Словакии, Турции. Кроме того, приглашены государства, которые имеют статус партнера НАТО с расширенными возможностями – это Финляндия, Швеция, Иордания и Грузия, а также государства, присоединившиеся к программе НАТО «Партнерство ради мира» – Молдова и Азербайджан.

«Очень приятно, что Италия, Франция, Эстония и Латвия сами выразили желание принять участие в учениях. И это является свидетельством того, что мы должны достичь общей цели – взаимосовместимости наших Вооруженных Сил для противодействия мировым и региональным угрозам», – подчеркнул Наев.

Командующий ОС также сообщил, что окончательный формат маневров «Объединенные усилия – 2021» будет определен в апреле, в ходе главной планирующей конференции учений.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года украинские десантники проведут учения вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом. Подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья. В то же время Минобороны РФ запланировало масштабные учения воздушно-десантных войск в Крыму в середине марта. 

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