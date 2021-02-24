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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля

24 февраля 2021, 23:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки, 23 февраля, в Донецкой области лаборатории сообщили о еще 126 больных коронавирусом. В результате осложнений умер один заболевший ранее. Всего COVID-19 обнаружили у 46 639 человек (43 337 выздоровели, 1051 — умер).

В Луганской области лабораторно подтвержден 51 новый случай COVID-19. Трое больных умерли. За все время исследований ковид выявлен у 14 849 человек (13 576 из них выздоровели, 453 — умерли).

Группировка «ЛНР» заявила о смерти одного пациента с коронавирусом. О новых случаях заболевания не сообщается. Всего «ЛНР» признает 2 995 случаев болезни (2 521 пациента выздоровели, 262 — умерли).

Политика

Украина в Трехсторонней контактной группе обвинила Россию в срыве начала пропуска через КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.

Боевые действия

Житель поселка Хутор Вольный в Луганской области погиб на территории собственного домовладения в результате подрыва на противопехотной осколочной мине. Прокуратура начала расследование по факту использования боевиками запрещенного оружия и нарушения обычаев войны.

Права человека

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу 67-летней Нины Панфиловой из оккупированного Шахтерска, которая потеряла свое жилье и имущество из-за боевых действий в 2014 году.

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