Латвия передала украинской армии медицинские бронированные автомобили

Латвия передала Вооруженным силам Украины 7 медицинских легкобронированных автомобиля. Об этом сообщили в Министерстве обороны.



В церемонии получения автомобилей 24 февраля принял участие министр обороны Андрей Таран. Он отметил рост возможностей военно-медицинской службы благодаря поддержке латвийской стороны.



«Потребность в такой технике, к сожалению, постоянно насущная. Враг, пренебрегая международными обязательствами и правовыми нормами, наносит коварные удары по нашим как военным, так и гражданским объектам. Военные медики каждую минуту должны быть готовы приступить к спасению жизни украинских защитников и гражданского населения», — сказал он.



Таран напомнил, что Латвия с первых дней российской агрессии начала оказывать поддержку Украине.