Штаб ООС сообщил о двух раненых украинских военных за сутки

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Еще один украинский военный получил ранение во время задержания диверсанта.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Там насчитали шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Так, в результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Уточняется, что из стрелкового оружия НВФ вели огонь неподалеку Южного и Талаковки, возле которых был ранен украинский военнослужащий.



В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного на Приазовье украинская сторона зафиксировала огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки НВФ осуществили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.



Кроме того, недалеко от населенного пункта Чермалык украинский военнослужащий, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал боевикам. Как рассказали в штабе, в ходе задержания противник нанес военному легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал члена НВФ.



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