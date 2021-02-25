Очередной «шпион»: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы

Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил жителя Лисичанска к 12 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за «шпионаж» якобы в пользу СБУ. Об этом сообщает «генеральная прокуратура» сепаратистов.



Там рассказали, что освободившийся из мест лишения свободы и «завербованный СБУ» житель Лисичанска с января по апрель 2018 года «направлял украинской спецслужбе сведения о численном составе и дислокации подразделений Народной милиции ЛНР, а также о действующих военнослужащих», что «нанесло ущерб обороноспособности ЛНР».



За передачу информации мужчина якобы получал от сотрудника СБУ денежное вознаграждение.



В «прокуратуре» добавили, что «подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся» и в настоящее время отбывает наказание.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».