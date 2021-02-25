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Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов и 4 телеграм-канала

25 февраля 2021, 13:45

Украинских провайдеров обязали заблокировать 426 сайтов и 4 телеграм-канала

Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации (НКРСИ) обязала украинских интернет-провайдеров, операторов телекоммуникаций в ближайшее времени заблокировать 426 сайтов и 4 телеграм-канала. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как информирует НКРСИ, работа сайтов запрещается на основании решения следственного судьи Голосеевского районного суда Киева по делу о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Решением предусмотрено «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов».

В число подлежащих блокированию попали: сайт российского медиахолдинга «РБК», ряд мелких новостных сайтов, ресурсы о криптовалютах, сервис Telegram-аналитики TGStat, блог-платформа «Живой Журнал», а также раздел GitHub gist.github.com, которым пользуются многие веб-разработчики и т.д.

Обновлено. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал, что его ведомство не позволит заблокировать GitHub Gist. Он также уточнил, что по этому вопросу скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры.

Полный список ресурсов, которые будут заблокированы, опубликован на сайте НКРСИ.

Также НКРСИ обязала провайдеров закрыть доступ к телеграм-каналам «Легитимный», «Резидент», «Картель» и «Сплетница». Основанием названо соответствующее обращение СБУ и решение следственного судьи Киевского райсуда Харькова.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении масштабной агентурной сети, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации. По данным СБУ, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница» и других.

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