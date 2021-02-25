Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей

Президент Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте. Такое заявление он сделал во время заседания Совета развития громад и территорий в четверг.



По его словам, создание Конгресса позволит улучшить отношения между местными властями и официальным Киевом.



«Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины», — подчеркнул Зеленский.



Он уточнил, что Конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска государственных решений. "Всем нам пора осознать, что центральная и местная власть не конкуренты и не соперники, а партнеры. Одна команда", - подчеркнул президент.



Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Конгресс возглавит глава государства и он будет двухпалатным: палата местной власти и палата регионов. Две палаты самостоятельно выберут руководство палат и делегируют по три представителя в президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами Украины.

Президия Конгресса будет заседать ежемесячно. Палата местных властей и палата регионов будут собираться ежеквартально и будут подавать предлажения в поветску дня президии Конгресса. Общее заседания Конгресса будет проходить каждые полгода или по требованию.



Свою речь Ермак завершил словами: «Желаю продуктивного дня и высоких результатов, господа конгрессмены».

Из выступления главы Офиса также следует, что Конгрес будет создан указом президента.



Каков будет статус нового образования, пока непонятно. То что, Конгресс будет иметь статус государственного органа, решения которого обязательны к исполнению, выступающие не говорили.