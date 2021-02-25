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Численность населения Мариуполя увеличилась на 120 тысяч человек за счет переселенцев

25 февраля 2021, 16:02

Численность населения Мариуполя увеличилась на 120 тысяч человек за счет переселенцев

За время боевых действий на Донбассе количество жителей Мариуполя возросло до порядка 700 тысяч человек за счет переселенцев. Об этом заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко во время заседания Совета развития громад и территорий в четверг.

«Мы стали сильнее, мы научились идти вперед, но мы сегодня приняли и новый вызов – наша громада стала больше. У нас было 465 тысяч населения, а сегодня к нашей громаде мы присоединили 120 тысяч новых мариупольцев, которые оставили свой родной дом в Донецке, в Макеевке, в Горловке, в Енакиево», – сказал Бойченко.  

Он отметил, что уже вместе с новыми жителями в Мариуполе начали строить новую громаду в рамках децентрализации и в 2016 году приняли стратегию ее развития до 2021 года.

«Мы могли опустить руки и сказать, что здесь всего за 22 километра – линия разграничения. Мы могли найти причины, но искали возможности», – подчеркнул мэр Мариуполя.

Он рассказал, что в городе «нашли инструмент, который в 38 раз позволил увеличить бюджет развития».

«Мы называем это "формула Мариуполя 60/40", где 60% мы готовы тратить на операционное внутреннее содержание, а 40% мы направили на развитие. Но ключевое в этом блоке – реализация проектов», – отметил Бойченко.

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